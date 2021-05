Uefa-​​Untersuchung gegen Real, Barça und Juve

Wegen der vorerst gescheiterten Pläne für eine Superliga hat die Europäische Fußball-Union Ermittlungen gegen Real Madrid, den FC Barcelona und Juventus Turin eingeleitet. Die Uefa teilte am Mittwoch mit, sie habe eine Untersuchungskommission eingesetzt. Weitere Informationen solle es vorerst nicht geben. In den vergangenen Tagen wurden aber immer wieder Gerüchte laut, dass die Uefa die drei Clubs mit der maximalen Strafe belegen will. Gar ein Ausschluss aus den europäischen Wettbewerben sei eine Möglichkeit. Gleiches droht Juventus Turin in der heimischen Liga. Der italienische Fußballverband droht Juve mit dem Ausschluss aus der Serie A, sollte die «Alte Dame» zum Zeitpunkt der Anmeldung für die kommende Saison noch Teil der Superliga sein.

Die drei Gründungsmitglieder haben das Projekt von einst zwölf Topclubs, zu denen auch englische Vereine zählten, bislang offiziell nicht aufgegeben. Sie sehen sich von der Uefa deswegen in inakzeptabler Weise unter Druck gesetzt und verweisen darauf, die Superliga solle nur dann stattfinden, wenn ein solcher Wettbewerb von der Uefa und/oder dem Weltverband Fifa anerkannt werde. Beide Verbände hätten sich bisher geweigert, darüber «angemessen» zu diskutieren.

Die anderen neun Clubs haben sich dagegen verpflichtet, weiter am Europapokal der Uefa teilzunehmen. Sie werden zudem eine Spende von 15 Millionen Euro für den Kinder-, Jugend- und Amateurfußball leisten und zudem fünf Prozent ihrer Einnahmen aus dem Europapokal einer Saison zur Weiterverteilung zur Verfügung stellen.

(L'essentiel/wed/dpa)