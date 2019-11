Unbekannte verwüsten Ibrahimovic-​​Statue

Artikel per Mail weiterempfehlen

Zlatan Ibrahimovic ist zurück in Schweden. Aber nicht in Malmö, wo er zum Fußballer reifte, ehe er seine Weltkarriere startete. Diese ließ er Mitte November bei LA Galaxy in den USA ausklingen.

Am Mittwoch wurde bekannt, dass Ibrahimovic bei Hammarby einsteigt. Einem Verein aus Stockholm. Von diesem Club gehört ihm nun ein knapper Viertel der Anteile. Der schwedischen Zeitung «Aftonbladet» sagte Ibrahimovic, dass er aus Hammarby den besten Verein Skandinaviens machen wolle. Selbst in die Hosen steige er aber nicht.

Pyrofackeln gegen Ibrahimovic-Statue

Ibrahimovics Engagement bei Hammarby stößt bei einigen sauer auf. Unbekannte beschädigten die dreieinhalb Meter große und etwa 500 Kilogramm schwere Statue des schwedischen Rekord-Nationaltorschützen, die Anfang Oktober vor dem Malmö-Stadion enthüllt wurde, mit Pyrofackeln. Sie hängten auch ein rassistisches Banner und eine Klobrille daran.

Die Polizei untersucht die Vorfälle nun und hat Ermittlungen eingeleitet.

(heg)