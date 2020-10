Neymar bei PSG-​​Sieg verletzt, Chelsea souverän

PSG tat sich beim Champions-League-Neuling Basaksehir sehr schwer, kam gegen die dichte Abwehr nicht durch - und verlor Superstar Neymar! Der Brasilianer musste nach einer halben Stunde verletzt vom Feld humpeln.

In der zweiten Hälfte wurde PSG stärker, Moise Kean versenkte einen Eckball per Kopf (64.), dann mit einem satten Volley-Schuss (79.) zum 2:0-Sieg in der Türkei.

4:0 nach Elfer-Fail

Die Blues aus London hätten eigentlich den perfekten Auftakt erwischt - Timo Werner wurde in der 14. Minute im Strafraum gelegt - doch Jorginho vergab kurios. Er versuchte einen eingesprungenen Schuss, traf dabei nur die Stange.

Doch auch Krasnodar erwischte keinen guten Tag, Matvey Safonov ließ einen völlig harmlosen Schuss von Callum Hudson-Odoi (37.) durch - 1:0 für die Engländer.

In der zweiten Hälfte drückte Krasnodar immer mehr auf den Ausgleich - traf sogar einmal die Latte - doch abermals war es Chelsea mit dem Tor. Werner zeigte Jorginho wie man einen Elfer versenkt - 2:0 in der 76. Minute! Hakim Ziyech legte mit seinem 3:0 drei Minuten später nach, Christian Pulisic sorgte mit seinem 4:0 in der Nachspielzeit für den Schlusspunkt.

(L'essentiel/pip)