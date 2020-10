Barças Gegner ändert wegen Corona den Namen

Als Zeichen in der Corona-Krise hat sich Getafe für die Partie vom Samstag gegen den FC Barcelona (21 Uhr) in FC Fe umbenannt. «Fe» ist das spanische Wort für Glauben.

Der Klub erklärt: «An diesem Wochenende ändern wir unseren Namen, um die Welt an das einzige zu erinnern, was wir nicht verlieren können. Den Glauben.»

«Unser Verein ändert seinen Namen, um die Welt darum zu bitten, nicht den Glauben zu verlieren. Die Situation, die wir weltweit gerade erleben, ist außergewöhnlich. Getafe kann nicht weiter gleichgültig sein und hat deswegen entschieden, eine positive Botschaft in die Welt zu senden», heißt es in einer Außendung.

Madrid und die Vorstadt – so auch Getafe – wurde von der Regierung abgeriegelt, es herrscht aktuell Ausnahmezustand. Allein in Madrid starben seit Beginn der Pandemie 9800 Menschen am Coronavirus, total wurden mehr als 270.000 Infektionen registriert.

(L'essentiel/pip)