Liverpool stoppt seinen Abwärtstrend

Der FC Liverpool hat seinen Abwärtstrend gestoppt und in der Premier League einen Prestigesieg gefeiert. Der englische Meister gewann am Donnerstagabend sein Nachholspiel vom 20. Spieltag beim bisherigen Tabellennachbarn Tottenham Hotspur 3:1. Nach zuletzt fünf sieglosen Spielen in der Meisterschaft sowie dem Aus im FA Cup schossen Roberto Firmino (45.+4), Trent Alexander-Arnold (47.) und Sadio Mané (65.) das Team von Trainer Jürgen Klopp zum ersehnten Erfolg. Für die Londoner traf Pierre-Emile Höjberg (49.).

Durch den Erfolg hält Liverpool als Vierter Anschluss an die Spitzenplätze, vier Punkte hinter Tabellenführer Manchester City. Die Spurs sind Sechster. In der Hinrunde hatte Liverpool mit 2:1 gegen das Team von Star-Trainer José Mourinho gewonnen.

In der abwechslungsreichen und lebhaften Partie wurde beiden Mannschaften jeweils ein Tor nach Einschreiten des Video-Schiedsrichters aberkannt. Beim Treffer von Heung Min Son (14.) für Tottenham stand der Südkoreaner knapp im Abseits. In der 59. Minute wurde ein Treffer von Liverpools Stürmer Mohamed Salah zurückgenommen, weil Firmino den Ball zuvor mit der Hand gespielt hatte.

Manchester United verliert gegen Schlusslicht Sheffield

Nach 17 Spielen ohne Niederlage musste Manchester United ausgerechnet gegen den Tabellenletzten Sheffield United wieder einmal als Verlierer vom Platz. Aufgrund der 1:2-Heimpleite verpassen die «Red Devils» Sprung an die Spitze der Premier League. Das 0:1 durch Kean Bryan (23.) konnte Harry Maguire zwar noch ausgleichen (64.), doch der Treffer von Oliver Burke nach 74 Minuten sorgte für den zweiten Saisonsieg des Abstiegskandidaten aus Sheffield. Damit rangiert Manchester United nun weiter einen Zähler hinter dem Stadtrivalen Manchester City auf Platz zwei.

Im Verfolgerduell trennten sich Everton und Leicester City 1:1. Youri Tielemans glich die zwischenzeitliche Everton-Führung durch James Rodriguez wieder aus. Im Tabellenkeller spielten Brighton und Fulham 0:0. Überraschungsmannschaft Aston Villa musste beim 2:3 gegen Burnley federn lassen.

(L'essentiel)