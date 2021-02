Nagelsmann erfreut über Liverpool-​​Spiel in Budapst

Trainer Julian Nagelsmann sieht in der Verlegung des Champions League-Heimspiels von Fußball-Bundesligist RB Leipzig gegen den FC Liverpool am nächsten Dienstag nach Budapest keinen gravierenden Nachteil. «Wir sind froh, dass wir überhaupt spielen dürfen. Besondere Umstände bedürfen besondere Maßnahmen. Es ist jetzt kein Zeitpunkt, um sich zu beklagen», sagte Nagelsmann am Mittwoch während einer Online-Pressekonferenz. Wegen der Corona-Beschränkungen, die derzeit die Einreise aus dem Hochrisikoland Großbritannien nach Deutschland untersagen, wurde das Achtelfinal-Hinspiel in die ungarische Hauptstadt verlegt.

In dieser Partie will Nagelsmann auf den zuletzt verletzt fehlenden Regisseur Emil Forsberg zurückgreifen. Dieser befindet sich wieder im Training, ist aber für das Bundesliga-Spiel am Freitagabend (20.30 Uhr) gegen den FC Augsburg noch keine Option.

Inwieweit der ebenfalls wieder trainierende Justin Kluivert dabei sein kann, entscheidet sich nach dem Abschlusstraining am Donnerstag. Noch nicht absehbar ist der Einsatz der Langzeitverletzten Konrad Laimer, Dominik Szoboszlai und Benjamin Henrichs.

(L'essentiel/DPA)