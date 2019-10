Spektakel an der Anfield Road – Leipzig verliert

Trainer Jürgen Klopp hat mit Titelverteidiger FC Liverpool gerade noch einen weiteren Rückschlag in der Champions League abgewendet. Die Reds mühten sich am Mittwoch zu einem 4:3 (3:1) gegen Österreichs Meister RB Salzburg. Zum Auftakt hatte Liverpool beim SSC Neapel 0:2 verloren. Die Italiener kamen in ihrem zweiten Gruppenspiel nur zu einem 0:0 beim Außenseiter KRC Genk in Belgien.

Mit viel Mühe ist auch der FC Barcelona zum ersten Sieg gekommen. Die Mannschaft um Weltfußballer Lionel Messi siegte nach 0:1-Rückstand gegen Inter Mailand 2:1 (0:1) Zum Auftakt hatte sich Barca 0:0 von Borussia Dortmund getrennt.

RB Leipzig musste derweil die nächste bittere Pille schlucken: Vier Tage nach der 1:3-Pleite gegen Schalke 04 und der verlorenen Tabellenführung in der Fußball-Bundesliga war für das Team von Trainer Julian Nagelsmann auch in der Champions League nichts zu holen.

Im ersten Heimspiel in der Königsklasse seit 665 Tagen verlor Leipzig mit 0:2 (0:1) gegen Olympique Lyon und musste die Spitzenposition in der Gruppe G abgeben. Hollands starker Nationalspieler Memphis Depay (11. Minute) und Martin Terrier (65.) sorgten für die aufgrund der schwachen Chancenverwertung verdiente RB-Niederlage. In der Leipziger Gruppe G hat Zenit St. Petersburg die Tabellenführung übernommen. Die Russen siegten gegen Benfica Lissabon 3:1 (1:0).

