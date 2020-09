Neymar wurde positiv auf das Coronavirus getestet

Der brasilianische Superstar hat das Coronavirus: Wie «L’Équipe» berichtet, hat sich Neymar mit Covid-19 infiziert. Kurz zuvor hatte sein Club Paris Saint-Germain offiziell drei Corona-Fälle im Team bestätigt. Die Namen nannte der französische Meister allerdings nicht.

Die Betroffenen, unter denen sich laut der französischen Sportzeitung auch Angel Di Maria und Leandro Paredes befinden sollen, unterlägen dem entsprechenden Gesundheitsprotokoll. Alle Spieler und Mitarbeiter von PSG würden zudem in den nächsten Tagen getestet. Neymar, Di Maria und Paredes sowie weitere PSG-Spieler weilten zuletzt auf Ibiza in den Ferien.

Neymar verpasst Saisonstart

PSG soll am 10. September sein erstes Saisonspiel in der Ligue 1 gegen RC Lens spielen. Die drei Infizierten dürften dabei dann allerdings nicht auf dem Feld stehen, weil sie laut Vorgaben der französischen Liga LFP in Quarantäne müssen.

Innerhalb der französischen Top-Liga waren bereits mehrere Corona-Fälle bei Vereinen bestätigt worden. Das Virus hatte auch Auswirkungen auf den Saisonbeginn Ende August. Eigentlich hätten in Olympique Marseille und AS Saint-Etienne zwei Größen des französischen Fußballs das Eröffnungsspiel der Saison 2020/21 bestreiten sollen. Wegen bestätigter Corona-Fälle im Team vom Olympique musste das Spiel verlegt werden.

(L'essentiel/lai/dpa)