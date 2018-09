Milan-​​Tickets werden für 200 Euro gehandelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Der luxemburgische Fußballmeister F91 Düdelingen hat am Freitag auf Facebook ein Chatprotokoll veröffentlicht, das der Verein von einem Fan zugeschickt bekommen hat. Darin versucht eine Person, ein Ticket für das Spiel gegen den AC Mailand am kommenden Donnerstag für die stolze Summe von 200 Euro zu verkaufen. Der Verein verlangt im Vorverkauf zwischen 50 und 125 Euro – für alle drei Heimspiele in der Europa League gegen Milan, Piräus und Sevilla.

F91 hat am Donnerstag die ersten Tickets verschickt. Der Verein warnt seine Anhänger auf Facebook «niemals Tickets auf dem Schwarzmarkt zu kaufen». Abgesehen von den überhöhten Preisen, ist es illegal Tickets auf dem Schwarzmarkt zu kaufen. Außerdem, erinnern die Düdelinger daran, dass «es nicht einmal sicher ist, dass man mit Schwarzmarkt-Tickets überhaupt ins Stadion kommt, weil viele Fälschungen darunter sind.»

(L'essentiel)