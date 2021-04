Arsenal steht im Halbfinale, Rom hat Glück gegen Ajax

Prag – Arsenal 0:4

Im Hinspiel konnte Slavia Prag gegen Arsenal in der 94. Spielminute den Ausgleich erzielen. Dieses Mal gab es für die Arsenal-Fans den Schock vor dem Spiel. Starstürmer Aubameyang teilte auf Instagram mit, dass er sich bei der Länderspielreise mit Malaria infiziert hat. Er musste auch mehrere Tage ins Krankenhaus. Mittlerweile geht es ihm nach eigenen Angaben wieder besser.

Seine Kollegen spielten in Prag also auch für ihren erkrankten Teamkollegen – das mit Erfolg. Die Gunners legten los wie die Feuerwehr. Bereits nach 24 Minuten war der Drops gelutscht. Die Londoner führten dank Treffer von Pépé, Lacazette und Saka bereits mit 3:0. In der 77. Spielminute machte Lacazette mit seinem zweiten Treffer alles klar.

Rom – Ajax 1:1

Nach der bitteren Niederlage gegen Rom im Hinspiel der Europa League wollte Amsterdam das Ding noch drehen. Die Niederländer spielten wie schon vor einer Woche mutig nach vorne. Große Torchancen blieben allerdings bis zum Pausenpfiff eine Mangelware. Kurz nach der Pause erzielten Brobby die Führung für Ajax. Ein Tor fehlte zum Weiterkommen. Dieses fiel jedoch auf der anderen Seite. In der 72. Spielminute stand Edin Dzeko goldrichtig und erzielte den wichtigen Ausgleich. Ajax konnte nicht mehr reagieren.

(L'essentiel/Sven Forster)