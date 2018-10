Freistoß versenkt, Bier gekippt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Um aufzufallen muss sich ein Fußballer bei seinem Torjubel heutzutage etwas Spezielles einfallen lassen. Ein Tänzchen, einen Salto, einen lustigen Handshake zum Beispiel. Der schwedisch-türkische Doppelbürger Kennedy von Hammarby IF handelt da eher spontan. Der 37-Jährige – er beendet seine Karriere am Ende des Jahres – wird im Spiel der schwedischen Liga Allsvenskan gegen IFK Göteborg in der Schlussphase eingewechselt. Sechs Minuten später darf der Mann mit der Nummer zehn zum Freistoß antreten.

Und Kennedy verwandelt souverän. Ein Traumtor. Es ist das 3:0, die Entscheidung. Da darf man sich auch mal etwas gönnen, scheint der Schütze zu denken und überlegt nicht lange, als ein Becher Bier auf ihn zufliegt. Kennedy fängt ihn kurzerhand und nimmt einen Schluck. Die Szene sehen Sie im oben Video. Es war dies übrigens Kennedys erst achter Teileinsatz im 24. Spiel und sein erstes Saisontor.

(L'essentiel/mro)