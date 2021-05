Neymar verlängerte bei Paris nur unter einer Bedingung

Neymar war 2018 für die Rekord-Ablösesumme von 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zum französischen Scheich-Ensemble gewechselt, spekulierte bis zuletzt mit der Rückkehr zu den Katalanen. Dies konnte aufgrund der finanziell angespannten Situation des spanischen Klubs allerdings nicht umgesetzt werden.

Deshalb unterschrieb der 29-jährige Brasilianer vorzeitig eine Verlängerung seines noch bis 2022 laufenden Vertrags bis 2025. Das Arbeitspapier soll noch bis 2026 verlängert werden.

Neymar verlangte Brasilien-Freigabe

In den wochenlangen Verhandlungen ist es dem Offensiv-Star allerdings nicht ums Geld gegangen, wie «UOL Brasil» berichtet, stattdessen hatte Neymar vom französischen Scheich-Klub die Freigabe gefordert, mit der brasilianischen Nationalmannschaft die Copa America sowie die Olympischen Spiele zu bestreiten.

Die Südamerika-Meisterschaft wird parallel zur EM-Endrunde vom 13. Juni bis zum 10. Juli in Argentinien und Kolumbien ausgetragen. Die «Selecao» gilt als einer der großen Titel-Favoriten. Problematischer waren dabei wohl die Olympischen Sommerspiele in Tokio, die von 23. Juli bis 8. August über die Bühne gehen sollen. Neymar verpasst dadurch große Teile der PSG-Vorbereitung sowie den Ligue-1-Auftakt am 6. August, wird wohl auch nach dem Olympia-Ende einige Wochen Regeneration erhalten.

Neymar hatte bereits 2016 mit der brasilianischen Nationalmannschaft an Olympia teilgenommen, im Heimatland die Goldmedaille eingefahren. Damals verzichtete der Offensivspieler allerdings auf die davor angesetzte Copa America.

(L'essentiel/red)