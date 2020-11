Skandal-​​Pressechef ruft zur Tötung aller Armenier auf

Am Donnerstag gastierte Karabach in Europa-League-Gruppe I bei Sivasspor. Vor dem Auswärtsspiel, dass die Kasachen in der Türkei 0:2 verloren, gab es einen heftigen Eklat. Grund dafür war ein Facebook-Eintrag von Pressechef Nurlan Ibrahimov, der offen zum Genozid an Armeniern aufrief.

«Man sollte ohne zu zögern alle Armenier töten. Frauen, Junge, Ältere. Ohne Reue. Ohne Nachzudenken. Und ohne Mitgefühl.» Weiters schreibt er darüber, dass der Völkermord an den Armeniern 1915/1916 gerechtfertigt war.

Ibrahimov bekommt jetzt die Konsequenzen zu spüren. Der armenische Verband wurde umgehend informiert, verlangt jetzt den Ausschluss von Karabach aus der Europa League. Außerdem gibt es eine Online-Petition gegen den Pressechef. Die Uefa verhängte gegen ihn bereits eine Sperre und kündigte weitere Untersuchungen an. Karabach wurde bereits zuvor von der Uefa verwarnt, weil die Spieler Militärgrüße zeigten.

Zwischen Aserbaischan und Armenien tobt aktuell ein militärischer Konflikt. Dabei geht es um die Region Bergkarabach, die von beiden Ländern beansprucht wird.

