Mohamed Salah erneut positiv auf Corona getestet

Bei Liverpools Stürmerstar Mohamed Salah ist auch ein zweiter Coronavirus-Test positiv ausgefallen. Das teilte der ägyptische Fußballverband mit. Der 28-Jährige hatte bereits vergangene Woche ein positives Testergebnis erhalten.

Salah befindet sich in Selbst-Isolation und fehlt dem Team von Trainer Jürgen Klopp beim Ligaspiel gegen Leicester City am Sonntag sowie bei der Champions-League-Begegnung gegen Atalanta Bergamo am kommenden Mittwoch. Berichten zufolge zeigt Salah milde Symptome.

Wo er sich mit Covid-19 infiziert hat, ist unklar. Fakt ist: Er ist nicht der einzige ägyptische Fußballer, der Corona hat. Auch Mohamed Elneny ist erneut positiv getestet worden. Vor der Nationalmannschaftspause stand der Ägypter im Topspiel der englischen Premier League bei Vizemeister Manchester City noch auf dem Platz.

Ägyptische Medien berichteten dann, er sei im Laufe der Woche Gast bei der Hochzeit seines Bruders gewesen. Auf Aufnahmen ist zu sehen, wie er ohne Maske vor Mund und Nase dicht gedrängt neben anderen tanzt.

(L'essentiel/Nils Hänggi)