«Roud Léiwen» wollen in Liga C überraschen

Die luxemburgische Fußball-Nationalmannschaft muss sich ab September wieder in der Nations League beweisen. Weil das FLF-Team durch eine Umstrukturierung des Wettbewerbs seitens der Uefa in die dritthöchste Spielklasse, Liga C, aufrückte, treffen die «Roud Léiwen» auf größere Kaliber als bei der Premierenauflage.

Am Dienstag wurde die Mannschaft von Trainer Luc Holtz in Gruppe C 1 gelost. Dort trifft Luxemburg in Hin- und Rückspiel auf Montenegro, Zypern und Aserbaidschan. In der Fifa-Weltrangliste belegt das Großherzogtum derzeit Platz 98. Aus Luxemburgs Gruppe steht zurzeit nur Montenegro (61.) besser da.

Wollen sich die Luxemburger für die Play-off-Spiele um den Aufstieg in Liga B qualifizieren, müssen sie in ihrer Gruppe den ersten Platz schaffen. Die Gruppenphase des Turniers findet zwischen September und November 2020 statt, die Finalspiele im Juni 2021. Das Team, das in den Play-offs der Liga C am weitesten kommt und sich noch nicht für die EM 2020 qualifiziert hat, bekommt ein Ticket für die Europameisterschaft.

Machbare Gegner für Deutschland

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trifft bei der nächsten Auflage der Nations League in der Gruppenphase im Herbst auf die Schweiz, Spanien und die Ukraine.

Die erste Austragung des Wettbewerbs gewann Portugal. Die Iberer bezwangen im Finale die Niederlande knapp mit 1:0.

(L'essentiel)