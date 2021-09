Liverpool erkämpft 3:0-​​Sieg bei Leeds

We're all with you, Harvey ❤️

You'll Never Walk Alone. pic.twitter.com/jSuhEa2zc0 — Liverpool FC (@LFC) September 12, 2021

Der FC Liverpool hat am vierten Spieltag der englischen Premier League den dritten Sieg errungen. Die Mannschaft von Trainer Jürgen Klopp erkämpfte sich am Sonntag einen 3:0 (1:0)-Erfolg bei Leeds United. Mohamed Salah (20. Minute), Fabinho (50.) und Sadio Mané (90.+2) trafen im Stadion Elland Road für die Reds, die nach einem Platzverweis gegen Leeds mehr als eine halbe Stunde lang in Überzahl agierten. Liverpool teilt sich mit dem tor- und punktgleichen FC Chelsea den zweiten Tabellenplatz hinter Spitzenreiter Manchester United, der die bessere Tordifferenz hat.

Für Klopp gab es trotz des klaren Erfolgs in Leeds einen dicken Wermutstropfen. Youngster Harvey Elliott verletzte sich bei einem Foul offenbar schwer am Bein und musste nach minutenlanger Behandlung auf dem Rasen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Leeds-Verteidiger Pascal Struijk, der den 18-Jährigen gefoult hatte, kassierte die Rote Karte. Die Nachspielzeit betrug acht Minuten. Das Ausmaß von Elliotts Verletzung war zunächst nicht bekannt.

Harvey Elliot musste minutenlang auf dem Platz behandelt werden. (Foto: DPA)

Unter der Woche hatte es noch so ausgesehen, als würden Fabinho und sein Landsmann, Torwart Alisson, in Leeds nicht spielen dürfen. Auf Bitten des brasilianischen Fußballverbands hatte der Weltverband FIFA Spieler, die von ihren Clubs nicht für die WM-Qualifikationsspiele der Nationalmannschaft abgestellt wurden, mit einer fünftägigen Sperre belegt. Darunter waren auch der verletzte Roberto Firmino und Leeds-Profi Raphinha. Nach Verhandlungen lenkte der Verband ein.

