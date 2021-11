Trainer wird während des Spiels angeschossen

Head coach of an Argentine football team shot on the shoulder as players fled the pitch #football #Argentina #scary pic.twitter.com/gUSgr8Awah — Plentifulvibez (@plentifulvibez) November 1, 2021

Trainer ist außer Lebensgefahr

Unglaubliche Szenen in Argentinien! Beim Drittliga-Match zwischen Huracan Las Heras und Ferro de General Pico kam es am Sonntag zu einer Schießerei. Der Trainer der Gäste, Mauricio Romero, wurde an der Schulter getroffen.Ein Video-Clip zeigt die dramatischen Szenen. Huracan führt 3:1, die Schlussphase läuft. Plötzlich fallen Schüsse. Die Spieler beider Clubs und die Schiedsrichter rennen vom Rasen, versuchen sich in Sicherheit zu bringen.

Trainer Romero wird dennoch getroffen. «Es geht ihm gut, er ist außer Lebensgefahr», teilte sein Club später auf Twitter mit. «Nachdem er das Stadion verlassen hatte, wurde er in einem örtlichen Krankenhaus untersucht und gibt nun eine Erklärung bei der Polizei ab.»

Hintergrund des Skandals soll laut argentinischen Medien ein interner Streit unter den Huracan-Fans sein. Der Heimverein kritisierte die Angreifer scharf. «Seit Jahren werden Familien vom Spielfeld gejagt», hieß es in einem Beitrag auf Facebook: «Mögen all jene, die dem Verein schaden, fernbleiben, damit die echten Fans zurückkehren können.»

Immer wieder Gewalt in Argentinien

Seit Jahrzehnten hat der argentinische Fußball ein Problem mit Gewalt bei Spielen. Es kommt immer wieder zu Krawallen und Toten. Die Beobachter geben die Mitschuld der Politik, die in Argentinien herrscht und die zu Konflikten zwischen Fans und Verband führt. Daher gibt es in Argentinien ein generelles Verbot für Gästefans. Die «ARD Sportschau» hat unter dem Namen: «Ekstase und Schock» eine Dokumentation herausgebracht, welche die Eskalation in Südamerika auf den Fußball bezogen ziemlich gut aufzeigt.

In diesem Film geht es um Argentiniens Hauptstadt. Buenos Aires wurde vor drei Jahren zu einem Sinnbild für die Gewalt im argentinischen Fußball. Im Finale der Copa Libertadores zwischen den Boca Juniors und River Plate kam es zu massiven Ausschreitungen und Gewaltexzessen. Es wurden am Spieltag der Boca-Bus attackiert und Spieler angegriffen. Die Partie musste abgesagt und nach Madrid verlegt werden.

(L'essentiel/Anamaria Peyer)