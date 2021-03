Mehrere Monate nach dem Tod von Diego Maradona haben in Buenos Aires hunderte Fans des Fußball-Nationalhelden für eine Klärung seiner Todesumstände demonstriert. Der Protestmarsch in Buenos Aires am Mittwoch unter dem Motto «Gerechtigkeit für Diego – Er ist nicht gestorben, er wurde getötet» wurde von mehreren Fanclubs organisiert. Auch Maradonas Töchter Dalma und Gianinna und sein achtjähriger Sohn Diego Fernando nahmen daran teil.

«Sie haben Maradona sterben lassen und das ist nicht fair», sagte der Taxifahrer Abel Chorolque bei der Demonstration. «Es ist nicht fair, dass ein Mensch, der uns Argentiniern so viel gegeben hat, so endet.» Einige der Demonstrierenden stießen auch Morddrohungen gegen Maradonas Anwalt Matias Morla aus, der seine medizinische Versorgung organisiert hatte.

Kurz: Die Menschen waren wütend. Die Stimmung aufgeheizt. Die Menschen brüllten: «Maradona wurde getötet.» Banner mit dem Spruch «Soziale und richterliche Verurteilung der Schuldigen» wurden gezeigt. Die Töchter sowie der Sohn der argentinischen Fußball-Legende führten den Menschenzug an. Zumindest, bis die Stimmung in Gewalt umschlug. Hooligans und gewöhnliche Kriminelle nutzen nämlich die Gelegenheit, um jede Brieftasche und jedes Telefon zu stehlen, die sie finden konnten. Die Folge: Die Maradonas flüchteten in ein Hotel.

Bildstrecke: «Sie haben ihn getötet» – Maradona-Töchter demonstrieren mit Fans

Die argentinische Justiz ermittelt

Maradona war am 3. November wegen eines Blutgerinnsels am Gehirn operiert worden und am 25. November im Alter von 60 Jahren an Herzversagen gestorben. Laut Autopsie hatte er unter Leber-, Nieren- und Herz-Kreislauf-Problemen gelitten. Spuren von Alkohol oder Drogen wurden nicht gefunden.

Maradonas Töchter kritisieren die Art und Weise, wie ihr Vater nach seiner Gehirn-OP in seiner Residenz behandelt wurde. Die argentinische Justiz hat Ermittlungen wegen fahrlässiger Tötung gegen den Neurochirurgen Leopoldo Luque, die Psychiaterin Agustina Cosachov, den Psychologen Carlos Diaz und mehrere Pflegekräfte eingeleitet.

Maradona gilt als einer der besten Fußballer aller Zeiten, sein Tod sorgte weltweit für Bestürzung. Das Leben des früheren Weltmeisters war nach seiner aktiven Karriere von vielen Aufs und Abs sowie von Drogen- und Alkoholabhängigkeit geprägt; Maradona hatte immer wieder mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen. So erlitt er zwei Herzinfarkte, erkrankte an Hepatitis und ließ sich wegen Übergewichts einen Magen-Bypass legen.

