Bayern will Ruhe schaffen – Hoffenheim unter Druck

Der FC Bayern und die TSG 1899 Hoffenheim sind am Dienstag in der Champions League gefordert. «Siege sind immer wichtig», sagte Trainer Niko Kovac vor dem Spiel am Dienstag (18.55 Uhr) bei AEK Athen. Nach dem 3:1 in der Bundesliga in Wolfsburg würde dem deutschen Fußball-Rekordmeister nach den turbulenten Tagen ein klarer Erfolg in der griechischen Hauptstadt helfen, um nach der viel diskutierten Pressekonferenz der Club-Verantwortlichen für mehr Ruhe zu sorgen. «Es geht in erster Linie um Siege, in zweiter Linie um die Ausführung. Für die B-Note gibt es keine Punkte, für die A-Note gibt es Punkte», sagte Kovac.

Die Stars wissen, dass sie nach vier sieglosen Partien vor dem Wolfsburg-Spiel in der Pflicht stehen. «Wir haben einen guten ersten Schritt am Samstag gemacht, den wollen wir weiterführen», sagte Nationalverteidiger Niklas Süle. «Wir wollen das Spiel gleich von der ersten Minute an mit voller Überzeugung angehen. Ich denke, dass wir die bessere Mannschaft sind. Das muss man sehen, dafür muss man hart arbeiten.»

In der Gruppe E belegt der FC Bayern nach zwei Spieltagen den zweiten Rang hinter Ajax Amsterdam. Die Niederländer spielen gegen Benfica Lissabon.«Im Moment sind wir durch das etwas schlechtere Torverhältnis Zweiter. Das müssen wir versuchen zu korrigieren», sagte Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge. Athen braucht dringend einen Sieg, um nach drei Spieltagen noch eine kleine Chance aufs Weiterkommen zu haben. «Das ist eine Mannschaft, die nichts zu verlieren hat», warnte Kovac.

Hoffenheim will ersten Sieg gegen Lyon

Im dritten Anlauf will die TSG 1899 Hoffenheim endlich den ersten Sieg in der Champions League landen. Der Neuling fordert am Dienstag (21.00 Uhr) in Sinsheim Olympique Lyon aus dem Land des Fußball-Weltmeisters - und steht unter Erfolgsdruck.

Der Bundesligist aus dem Kraichgau ist nach dem 2:2 bei Schachtjor Donezk und dem 1:2 gegen den englischen Meister Manchester City Tabellenletzter der Gruppe F und muss dringend punkten. Beide Male zeigte die TSG ansprechende Leistungen, nutzte aber wie so oft ihre Chancen nicht. «Diese Partien sind unser Maßstab. Wir spielen hier nicht, um nur dabei zu sein, sondern um zu gewinnen. Das ist die Haltung, das ist unsere Mentalität», sagte Sportchef Alexander Rosen.

Die Verletztenliste ist nach harten Wochen allmählich wieder überschaubar. Neben den Dauerverletzten Nadiem Amiri, Dennis Geiger, Benjamin Hübner und Lukas Rupp fällt nur Mittelfeldspieler Leonardo Bittencourt mit Bauchmuskelbeschwerden aus. Der algerische Stürmer Ishak Belfodil, der zuletzt wegen Magen-Darm-Beschwerden fehlte, hofft auf einen Einsatz gegen seinen Ex-Club.

Champions League, Gruppenphase, 3. Spieltag:

Dienstag:

AEK Athen – Bayern München (18.55 Uhr)

YB Bern – FC Valencia

Ajax Amsterdam – Benfica Lissabon (21 Uhr)

Schachtar Donezk – Manchester City

1899 Hoffenheim – Olympique Lyon

Real Madrid – Viktoria Pilsen

AS Rom – ZSKA Moskau

Manchester United – Juventus Turin



Mittwoch:

Club Brügge – AS Monaco (18.55 Uhr)

PSV Eindhoven – Tottenham Hotspur

Borussia Dortmund – Atletico Madrid (21 Uhr)

FC Barcelona – Inter Mailand

Paris Saint-Germain – SSC Neapel

FC Liverpool – Roter Stern Belgrad

Lokomotive Moskau – FC Porto

Galatasaray Istanbul – FC Schalke 04



(L'essentiel/dpa)