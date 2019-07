F91 verspielt 2:0-​​Führung gegen den FC Valletta

Artikel per Mail weiterempfehlen

Auf eine gute erste Halbzeit folgte eine blutleere Vorstellung: F91 Düdelingen hat in der ersten Qualifikationsrunde zur Champions League gegen den FC Valletta eine 2:0-Führung verspielt und musste sich am Ende mit einem 2:2-Unentschieden zufrieden geben. Damit büßte der luxemburgische Fußball-Meister auch eine gute Ausgangssituation für das Rückspiel in Malta ein.

Zunächst lief für die Düdelinger alles nach Plan: Nachdem Adel Bettaieb zunächst eine gute Chance liegen gelassen hatte, brachte der Neuzugang F91 nach einem langen Ball, den Mario Pokar in den Rücken der gegnerischen Abwehr spielte, in der 26. Minute mit 1:0 in Führung. Kurz vor dem Halbzeitpfiff erhöhte Dominik Stoltz nach einem sehenswerten Spielzug auf 2:0 (45.).

Valletta macht zwei Auswärtstore

Nach dem Seitenwechsel zeigte das Team von Trainer Henri Bossi allerdings ein völlig anderes Gesicht. Die Spieler aus Valletta erhöhten nun den Druck auf das Tor der Hausherren und belohnten sich in der 64. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1: Douglas Parker traf mit einem Freistoß aus 20 Metern. Düdelingen agierte nun immer nervöser und Jean Borg traf nach 70 Minuten zum 2:2.

Im Rückspiel muss sich Düdelingen angesichts der beiden Auswärtstore der Malteser enorm steigern, um weiterhin von einer Teilnahme an der Königsklasse träumen zu dürfen.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)