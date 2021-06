Britische Fußballerin verklagt Pornhub

Am Freitag haben 34 Frauen in den USA die Porno-Plattform Pornhub verklagt. Sie werfen dem Besitzer von Pornhub, der Firma Mindgeek, vor, einen «Marktplatz für Kinderpornos» und «jede andere Form» von nicht einvernehmlichem Sex geschaffen zu haben.

Eine dieser Frauen ist Nicol Leigh, britische Profi-Fußballspielerin beim Londoner Club Crystal Palace. «Ich bin eines der Opfer von Pornhub», schrieb Leigh in einem auf Twitter veröffentlichten Statement. Von der heute 25-jährigen Spielerin waren Sexvideos im Internet gelandet, nachdem Hacker sich 2019 Zugriff auf ihren iCloud-Server verschafft hatten. Darüber berichtete «Daily Mail».

Auf den Aufnahmen ist Leigh 18 Jahre alt. Die Videos landeten auch auf Pornhub, wo die Betreiber sie erst nach zahlreichen Meldungen wieder löschten. Bis zu diesem Zeitpunkt war das Video aber längst zum Hit geworden: Es war zeitweise in den Top 3 der populärsten Videos auf der Seite.

«Als die Videos auf Pornhub auftauchten, zerstörte das mein Leben», sagt Leigh. «Es zerstörte meine Persönlichkeit, es entzog mir alle Fröhlichkeit. Es stürzte mich in fast zwei Jahre voller Scham, Depressionen, Angst, schrecklicher Gedanken, öffentliche Erniedrigung und Narben. Ich trage diese Narben bis heute mit mir herum», macht Leigh deutlich.

Für ein Jahr arbeitsunfähig

Für lange Zeit konnte Leigh nicht mehr dem nachgehen, was sie am liebsten tut: Wegen der Videos musste sie das Fußballspielen für über ein Jahr ruhen lassen. In der Klage der 34 Frauen heißt es, Pornhub sei ein «klassisches kriminelles Unternehmen», dessen Geschäftsmodell auf der Ausnutzung von Aufnahmen basiere, die sexuelle Gewalt zeigen. 14 dieser Frauen geben an, zum Zeitpunkt der Aufnahmen minderjährig gewesen zu sein.

Wie reagiert Pornhub auf die Vorwürfe? In einem Statement schreibt die Plattform: «Pornhub toleriert keine illegalen Inhalte und untersucht jede Beschwerde oder Anschuldigungen zu Inhalten und unseren Plattformen.» Die in der Anklage der 34 Frauen formulierten Vorwürfe weist Pornhub zurück.

(L'essentiel/Reto Heimann)