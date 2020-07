Marseille will sich Zidane und Ronaldo schnappen

Hohe Ziele zu haben, ist nicht falsch. Das hat sich wohl auch Mohamed Ayachi Ajroudi gesagt. Der franko-tunesische Geschäftsmann steht Berichten zufolge kurz davor, bei Olympique Marseille Großinvestor zu werden. Und der Superreiche hätte danach kühne Träume.

In einem Interview mit «Le Figaro» sagte er: «Ein neuer Trainer? Der aktuelle (André Villas-Boas, Anm. d. Red.) ist sehr gut. Aber was gäbe es Besseres, als einen Jungen von hier zurückzubringen? Zinédine Zidane? Die Zukunft wird es zeigen.» Der aktuelle Real-Coach wuchs in der südfranzösischen Metropole Marseille auf.

«Ronaldo wäre ein Traum»

Nicht nur an der Seitenlinie denkt Ajroudi groß, auch auf dem Platz dürfte nach seinem Gusto ein Star stehen. «Cristiano Ronaldo ist ein Spieler, den ich niemals vergessen kann. Ich mag Respekt und Disziplin, und er verkörpert das», schwärmte der 68-jährige Geschäftsmann. «Träume ich davon, ihn zu verpflichten? Im Leben ist alles möglich.» Marseille beendete die abgebrochene Saison hinter Serienmeister PSG auf Rang zwei, der letzte Meistertitel datiert aus dem Jahr 2010.

Er sagte weiter: «Es wäre ein Traum, ihn in Marseille zu haben ... aber das ist Sache von Mourad Boudjellal.» Letzterer ist ebenfalls Geschäftsmann und als neuer Olympique-Präsident im Gespräch. Ob er ähnlich hohe Ziele wie Ajroudi verfolgt, wird sich zeigen.

(L'essentiel/Laura Inderbitzin)