PSG-​​Spieler kombiniert traumhaft – mit Gegner

Lyon’s Fernando Marcal scored an unbelievable own goal in their 4-2 defeat to PSG. [Canal+] pic.twitter.com/M1bDKIM9rH — Fancy Di Maria (@FancyDiMaria) February 9, 2020

Sehenswert ist sie ja, die Kombination. Kylian Mbappé schickt Julian Draxler in den Strafraum von Lyon, dieser spielt den Ball zur Mitte, bekommt ihn direkt zurück, nochmals zur Mitte, dort vollendet der Empfänger eiskalt unters Netzdach – 3:0 für PSG, kurz nach der Pause. Soweit alles standeslaut. Nur: Draxler kombinierte mit den Gegenspielern, der Torschütze heißt Fernando Marçal und ist von Beruf Verteidiger. Bei Lyon.

Rund zwölf Minuten später durfte sich Marçal noch mehr über sein Missgeschick ärgern, das in die nähere Auswahl zum Eigentor des Jahres gehören dürfte. Denn sein Team erzielte innerhalb kurzer Zeit zwei Tore (auf der richtigen Seite). Dennoch rannte Lyon in Paris einem Rückstand nach – Edinson Cavani besiegelte in der 79. Minute den 4:2-Sieg des Favoriten. Weil damit zu rechnen war, gilt dieser Sieg nur als Randnotiz. Die Geschichte des Abends, die schrieb der bemitleidenswerte Marçal.

(L'essentiel/fas)