Coman verdreht sich das Knie

Diese Szene tut schon beim Hinsehen weh. Es läuft die 24. Minute im Champions-League-Spiel gegen Tottenham, als es passiert. Bayern-Flügelspieler Kingsley Coman (23) knickt erst mit dem Knöchel, dann mit dem Knie und dann dem gesamten restlichen linken Bein auf der linken Außenbahn weg, als er einen langen Ball erreichen will.

Der junge Franzose liegt auf dem Boden, krümmt sich vor Schmerzen. Sein Gesicht voller Sorge, er scheint zu ahnen, dass etwas kaputt gegangen ist. Seine Mitspieler Joshua Kimmich und Jérôme Boateng eilen herbei, der Teamarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt auch. Nach einer kurzen Behandlung leichtes Aufatmen: Coman muss zwar gestützt werden, kann aber den Platz auf eigenen Beinen verlassen. Er verlässt das Stadion noch während das Champions-League-Spiel gegen Tottenham läuft.

Tremenda lesión de Kingsley Coman pic.twitter.com/hVoI7FIJGP— Gastón Antonelli (@gastiantonelli) December 11, 2019

Für Coman ist es bitter. Immer wieder wird er von schweren Verletzungen zurückgeworfen. So musste Coman im vergangenen Jahr gleich zweimal wegen schwerer Bänderverletzungen am linken Fuß länger pausieren.

Damals sagte er in einem Interview in der französischen TV-Sendung «Téléfoot»: «Ich werde eine dritte Operation an meinem Fuß nicht akzeptieren. Genug ist genug. Vielleicht ist mein Fuß dafür nicht gemacht. Ich werde dann ein anderes Leben führen, ein anonymes Leben!»

Nicht nur wegen diesen Rücktrittsgedanken werden die Münchner hoffen, dass Comans Verletzung nicht allzu schlimm ist. Haben sie doch schließlich in Nationalspieler Niklas Süle (Kreuzbandriss) und dem französischen Weltmeister Lucas Hernández (Sprunggelenk) aktuell bereits zwei Akteure, die bis ins kommende Jahr ausfallen.

Unser Torschütze King #Coman muss verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Gute Besserung!Für ihn jetzt auf dem Feld: @esmuellert_. ⚪ #FCBTOT | 1:1 | 27' pic.twitter.com/xtdTbTbC5q— FC Bayern München (@FCBayern) December 11, 2019

