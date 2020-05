Chelsea-​​Star Hudson-​​Odoi von Polizei verhaftet

Er war der erste Spieler der englischen Premier League, der positiv auf das Coronavirus getestet wurde: Chelsea-Angreifer Callum Hudson-Odoi. Der Youngster des Clubs aus London erzählte vor wenigen Wochen, er habe seine Covid-19-Erkrankung anfangs nur für ein «leichtes Fieber» gehalten und habe sich während des Krankheitsverlaufs nicht allzu schlecht gefühlt. Im ersten Interview nach seiner Genesung mahnte der 19-Jährige: «Jeder muss vorsichtig sein. Hoffentlich wird das Virus bald vorbei sein, sodass wieder Normalität einkehren kann.» Diese Vorsicht hat Hudson-Odoi nun selbst nicht vorgelebt.

Der im Fokus vieler Top-Clubs stehende Offensivmann hat am Wochenende gegen die Corona-Bestimmungen verstoßen. Wie mehrere englische Medien berichten, soll der Stürmer in der Nacht auf Sonntag Model zu einem privaten Date in seinem Penthouse geladen haben. Ein Streit mit der jungen Frau, die Hudson-Odoi im Internet kennengelernt haben soll, eskalierte, woraufhin diese um 3.53 Uhr selbst den Rettungsdienst alarmierte und ins Krankenhaus gebracht wurde. Die «Sun» schreibt nun, dass die Frau den Notfallkräften bei deren Eintreffen gesagt haben soll, sie sei vergewaltigt worden.

In einer Mitteilung der London Metropolitan Police heißt es: «Ein Mann wurde wegen des Verdachts der Vergewaltigung festgenommen. Später wurde er auf Kaution aus dem Gewahrsam entlassen und muss sich Mitte Juni wieder vorstellen. Die Ermittlungen dauern an.» Chelsea wollte den Vorfall nicht kommentieren.

(L'essentiel/Erik Hasselberg)