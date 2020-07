Toppmöller wird Co-​​Trainer bei RB Leipzig

+++ Personal-News +++

#RBLeipzig verstärkt sich auf der Trainerbank und verpflichtet Dino #Toppmöller, der das Trainerteam von Julian Nagelsmann als Co-Trainer ergänzt. Der 39-Jährige erhält bei den Roten Bullen einen Zweijahresvertrag.



https://t.co/QwGe5Ux46n pic.twitter.com/twjhD2B0rL — RB Leipzig (@DieRotenBullen) July 20, 2020

Fußball-Bundesligist RB Leipzig hat sein Trainerteam mit Dino Toppmöller verstärkt. Der Sohn des langjährigen Bundesliga-Trainers Klaus Toppmöller unterschrieb bei den Sachsen einen Zweijahresvertrag und wird als Assistent im Stab von Coach Julian Nagelsmann arbeiten.

Das teilte der Club am Montag mit. Der 39 Jahre alte Toppmöller gewann zwischen 2016 und 2019 in Luxemburg mit F91 Düdelingen drei Meisterschaften. Zulezt war Toppmöller in Belgien bei Virton beschäftigt.

(l'essentiel/dpa)