Norwegens Fußballer rufen zu WM-​​Boykott auf

Nachdem sich zuvor bereits drei andere norwegische Fußballvereine für einen Boykott der WM in Katar ausgesprochen hatten, schließt sich auch Norwegens erfolgreichster und bekanntester Club, Rosenborg Trondheim, dem Protest an. Jedoch nicht ganz freiwillig und aus eigener Überzeugung. Doch von Anfang an.

An der Jahreshauptversammlung des Vereins, welche per Videokonferenz durchgeführt wurde, haben sich drei Vertreter der Fanszene für einen Boykott ausgesprochen. «Sollte die WM im nächsten Jahr in Katar stattfinden, geschieht dies auf einem Friedhof», sagte etwa Kenneth T. Kjelsnes, einer der Initianten. Und mit dieser Meinung stand der Trondheim-Fan nicht alleine da. Denn: Bei der anschließenden Abstimmung gab es ein deutlich positives Votum der Mitglieder für einen Boykott.

Ebenfalls für einen Boykott sprach sich zuletzt Norwegens Nationaltrainer Ståle Solbakken aus. «Es gibt niemanden, der aus moralischen und prinzipiellen Gründen etwas anderes sagen kann, als dass ein Boykott eine gute Sache ist», so der Ex-Köln-Coach. Jedoch sei die Frage, was damit erreicht wird. Und: «Sorgt ein Boykott tatsächlich dafür, dass es den Arbeitern in Katar in absehbarer Zeit besser geht?»

«Der wachsende Druck ist eine Chance für Katar»

Die Vereinsführung von Rosenborg war dagegen anderer Meinung. Sie hätte lieber weiterhin den Weg beschritten, den auch Norwegens Fußballverband NFF bislang geht: Den der Diplomatie und des offenen Dialogs mit den Veranstaltern in Katar. «Es ist eine knifflige Sache. Man kann nicht sagen, ob das Eine oder das Andere besser ist», sagte Rosenborgs Vorstandschef Ivar Koteng gegenüber der Tageszeitung «VG». Und: «Prinzipiell steht Rosenborg für Offenheit. Wir sind dafür, direkten Einfluss zu nehmen und glauben auch, dass man auf diese Art und Weise die Welt zu einem besseren Ort machen kann.» Nun aber habe die Jahreshauptversammlung anders entschieden. Es falle auch nicht schwer, die Argumente der anderen Seite nachzuvollziehen.

Hintergrund des Aufrufs zum Boykott ist die Meldung, die der «Guardian» zuletzt veröffentlichte. So schrieb die britische Zeitung, dass seit der Vergabe der Fußball-WM 2022 nach Katar mehr als 6500 Arbeiter ums Leben gekommen sein sollen. Das WM-Organisationskomitee wies daraufhin jegliche Schuld von sich. Es teilte mit, dass nur ein «kleiner Prozentsatz» verschieden sei. Die Sterberate liege in einem Bereich, der für diese Größe und diese demografische Zusammensetzung zu erwarten sei.

Wer hat also recht? Ist ein solcher Protest eine Lösung? Auf Anfrage von 20 Minuten meint Amnesty International, dass ein Boykott der Weltmeisterschaft keine Lösung ist. «Grundsätzlich sind wir gegen einen Boykott. Es liegt nun auch in den Händen der Fifa und der Verbände, Verantwortung zu übernehmen», sagt Beat Gerber von Amnesty International Schweiz. Und weiter: «Der wachsende internationale Druck ist auch eine Chance für Katar, seine Reformversprechen endlich durchzusetzen und Gastarbeiter vor Ausbeutung zu schützen.»

Infantino will keinen Boykott

Und auch Fifa-Präsident Gianni Infantino wehrt einen Boykott vehement ab. Er hat eine klare Meinung. «Ich denke, ein Boykott der WM ist nicht der richtige Ansatz. Wir müssen die Verbesserungen sehen, die bei den Menschenrechtsfragen in Katar erreicht worden sind», sagte er an einer Medienkonferenz des Welt-Fußballverbandes. Er dementierte auch, dass die vom «Guardian» genannten Zahlen mit den WM-Baustellen in Verbindung gebracht werden könnten. Er nannte unter Verweis auf katarische Behörden drei verstorbene Menschen auf WM-Baustellen seit 2014.

