Neymar und Mbappé müssen verletzt vom Platz

Neymar und Kylian Mbappé mussten beide in der ersten Halbzeit wegen einer Verletzung ausgewechselt werden. Die beiden Stürmer von Paris Saint-Germain, das in einer Woche die wichtige Champions-League-Partie gegen Liverpool austrägt, waren an verschiedenen Plätzen im Einsatz.

Neymar spielte in England Brasiliens Länderspiel gegen Kamerun, Mbappé trat für Weltmeister Frankreich in Paris gegen Uruguay an. Ihre Mannschaften gewannen die Spiele 1:0, aber sowohl Neymar als auch Mbappé verletzten sich in der ersten Halbzeit derart, dass sie nicht weiterspielen konnten. Neymar musste sogar schon nach acht Minuten runter.

Der Brasilianer hielt sich den rechten Oberschenkel, als er den Platz verließ. Er könnte sich eine Adduktorenverletzung zugezogen haben. An seiner Stelle kam Stürmer Richarlison von Everton auf den Platz. Dieser erzielte unmittelbar vor der Pause das einzige Tor. Über Mbappés Verletzung wurde zunächst nichts bekannt. Ein Ausfall der beiden Ausnahmespieler wäre für PSG vor den entscheidenden Woche eine herbe Schwächung.

(L'essentiel/sda)