Jeff Saibene übernimmt den 1. FCK

Jeff Saibene wird nach Informationen von sport1 neuer Trainer beim 1. FC Kaiserslautern. Von dem Fußball-Drittligisten gab es am Freitag dafür zunächst keine Bestätigung, der Traditionsclub hat aber für 13Uhr eine Pressekonferenz angekündigt. Der 52 Jahre alte Luxemburger war bis zum 27. Spieltag der vergangenen Saison Cheftrainer beim Liga-Konkurrenten FC Ingolstadt war, davor trainierte er Arminia Bielefeld.

Der in Keispelt geborene Saibene soll beim FCK Nachfolger des freigestellten Boris Schommers werden. Der FCK hatte zunächst Ex-Profi Oliver Schäfer als Interimscoach eingesetzt. Nach seiner aktiven Karriere begann Saibene zunächst als Trainer im Team der Rout Léiwen, für die er selbst zwischen 1986 und 2001 63 Mal spielte. Danach folgten Stationen in der Schweiz, ehe er im Jahr 2010 die U-21 Luxemburgs übernahm. Als Spieler stand der mit einer Schweizerin verheiratete Saibene zuletzt bei Swift Hesperingen unter Vertrag.

Nach nur einem Jahr zog es ihn allerdings erneut in die Schweiz, bis er im Jahr 2017 in Bielefeld anheuerte. Das Team kämpfte damals in der Zweiten Liga gegen den Abstieg. Unter Saibene gelang es der Mannschaft, am letzten Spieltag den Klassenerhalt zu sichern. Mit Ingolstadt kämpfte der Luxemburger lange um den Aufstieg, musste aber nach einer Negativserie seinen Hut nehmen.

