Diese Dienstwagen haben die Stars von Real Madrid

Die Real-Stars bekommen neue Luxus-Autos! So haben die Königlichen ihre neuen Dienstwagen des deutschen Automobilherstellers Audi erhalten. Die Partnerschaft zwischen dem Club und dem deutschen Autohersteller geht schon viele Jahre zurück. So arbeiten die Königlichen bereits die 17. Saison in Folge mit Audi zusammen.

Besonders interessant die Wahl der Stars (siehe Bildergalerie): Das teuerste Modell steht künftig nicht etwa bei Real-Captain Sergio Ramos oder Coach Zinedine Zidane in der Garage. Nein. Das teuerste Auto wählte Federico Valverde. Der Mittelfeldspieler suchte sich einen 600 PS starken RS Q8 im Wert von 160.000 Euro aus. Und: Star-Stürmer Karim Benzema scheint es nicht besonders protzig zu mögen. Der Franzose wählt für sich ein Q5 4.0 TDi im Wert von knapp über 50.000 Euro. Bereits im letzten Jahr wählte Benzema das günstigste Auto aus.

(L'essentiel/Nils Hänggi)