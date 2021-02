Nacktjubel löst Massenschlägerei aus

So hat sich Emerson Carioca (25) vom brasilianischen Fußballclub Sampaio Correa das sicherlich nicht vorgestellt. Wollte er doch nur jubeln. Seinen Siegtreffer in der Nachspielzeit gegen Marica FC (2:1) feiern, der den Aufstieg des Clubs eintütete. Vielleicht hätte er es sich aber auch denken können, schlug der 25-Jährige doch ein wenig über die Stränge.

So ließ Carioca als Sieger-Geste die Hosen runter – und trug keine Unterwäsche drunter. Sein Geschlechtsteil soll er laut brasilianischen Medien gar in Richtung des Gegners geschwungen haben. Die Folge: Er löste bei den Fans eine Maßenschlägerei aus. Nach der Partie gab sich der Fußballer zwar kleinlaut, sagte: «Ich bereue zutiefst, was passiert ist.» Er sei von der gegnerischen Bank provoziert und beleidigt worden. Er sei etwa als Alkoholiker und dicker Affe beschimpft worden.

Doch die Entschuldigung von ihm, die nützte nichts. Der brasilianische Fußballverband gab diese Woche Cariocas Strafe bekannt. Und sie ist hart. Acht Spielsperren kassiert der Fußballer. Zwei für unsportliches Verhalten, sechs, weil er mit seinem Striptease eine Schlägerei ausgelöst hatte. Sampaio Correa wird Cariocas Strafe derweil wohl egal sein, wechselte er nach dem Vorfall doch den Club und läuft jetzt für Portuguesa auf. Sein neuer Club will dagegen die Sperre anfechten.

(L'essentiel/Nils Hänggi)