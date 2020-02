Buffon macht sich über Coronavirus lustig

????????????????????????????



Buffon: "Cuidado con el Corona (virus)". "Carajo, eres de Wuhan"



«Ich beobachte dich! Corona, was? Meine Güte, kommst du aus Wuhan?», frägt Gianluigi Buffon einen asiatischen Fan, dessen Karte er signiert. Der 42-Jährige zieht mit dieser Frage den Zorn der chinesischen Medien auf sich, die den Italiener des Rassismus bezichtigen.

Doch Buffon beweist, dass er eigentlich gar kein Problem mit dem Juventus-Anhänger hat. Dass dieses Problem viel mehr ein Scherz ist. Mit einem Augenzwinkern berührt der Juve-Torwart die Wange des chinesischen Fans, bevor er sich dem nächsten Anhänger für eine Unterschrift zuwendet.

Auch Tottenham Hotspurs Spieler Dele Alli scherzte jüngst in einem Snapchat-Video über das Coronavirus. Im Video trägt Alli eine Atemschutzmaske um Mund und Nase, weil er sich in der Gegenwart eines asiatischen Mannes zu fürchten scheint. «Er bedauert den Vorfall zutiefst», sagte Tottenham-Trainer José Mourinho. Auch Buffon zeigt sich reuig und sucht aus der Ferne wieder die Nähe zu den asiatischen Fans: «Zunächst möchte ich die Chinesen und Wuhan freundlich grüssen», sagte Buffon.«Ich schicke eine große Umarmung an alle chinesischen Freunde.»

