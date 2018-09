Die Deutschen sind im EM-​​Freudentaumel

Für viele Deutsche ist der 27. September 2018 ein großer Tag. Nach dem frühzeitigen Aus ihres Nationalteams in der Gruppenphase an der WM in Russland kommt die Vergabe der EM 2024 an Deutschland einer Genugtuung gleich. Die Medien überbieten sich mit Schlagzeilen. «Jaaa! Wir haben die EM 2024», titelt die Bild online mit dem Vermerk «12:4 Stimmen! Wahlsieg gegen die Türkei». Für die ARD-Tagesschau ist dies eine «überraschend klare Entscheidung». Überraschend war der Ausgang der EM-Vergabe allerdings nicht.

Die Frankfurter Allgemeine sieht die «EM 2024 als Hoffnung auf den großen Ruck», während die Sächsische Zeitung freudig vermeldet: «Deutschland bekommt die EM 2024». Die Süddeutsche fasst unter dem Motto «Wir wollen gemeinsam ein riesengroßes Fest mit ganz Europa feiern» erste Reaktionen von Sportlern, Verbandsfunktionären und Politikern zusammen. Der Spiegel bleibt auf dem Boden und bei seiner Überschrift ganz sachlich: «Fußball-EM 2024 findet in Deutschland statt». Und die Rheinische Post kommt in einem Kommentar zum Schluss: «Die Entscheidung für Deutschland war alternativlos».

Kritiker, die teils auch schon ihre Bedenken nach Bekanntgabe der Kandidatur äußerten, melden sich am Tag der Vergabe natürlich auch zu Wort. Vor allem die Verbindung zwischen Sport und Politik wird angeprangert. Insgesamt überwiegt allerdings die Freude, insbesondere bei den Verantwortlichen und prominenten Botschaftern des Deutschen Fußballbundes (DFB). Die Uefa-Präsentation in Nyon verfolgten Bundestrainer Joachim Löw und Philipp Lahm, der ehemalige Kapitän der Nationalmannschaft und künftige OK-Chef.

«Etwas Außergewöhnliches für ein Land»

DFB-Präsident Reinhard Grindel bringt seine Freude auf Twitter zum Ausdruck: «Ich bedanke mich bei meinen Kollegen und Freunden aus dem Uefa-Exko für das unglaubliche Vertrauen. Es ist schön, dass wir einen guten Tag für Profis und Amateure in Deutschland erleben.»

Auch Philipp Lahm zeigt sich zufrieden:

#EURO2024 in Deutschland! Unsere Arbeit hat sich ausgezahlt & wir sind stolz darauf, ein weiteres Turnier in unserem Land ausrichten zu dürfen. Mit dieser Euphorie gehen wir die bevorstehenden Aufgaben an, damit wir 2024 gemeinsam ein großes Fußballfest feiern! #UnitedByFootballpic.twitter.com/fQFVqwV3cS– Philipp Lahm (@philipplahm) 27. September 2018

«Die Mannschaft» ist entzückt:

Joachim #Löw: "So ein Turnier ist etwas Außergewöhnliches für ein Land und kann bei jungen Spielern eine riesige Motivation auslösen. Es ist ein guter Schritt für die nächsten Jahre. Alle im Verband können jetzt vorausplanen." #EURO2024#UnitedByFootball@UBF_EURO2024pic.twitter.com/Nadm7EcOzT– Die Mannschaft (@DFB_Team) 27. September 2018

Müller spornt Robben an

Auch Nationalspieler Thomas Müller versteckt seine Vorfreude nicht. In einem im Bus des FC Bayern München – unterwegs zum morgigen Bundesliga-Spiel gegen Hertha in Berlin – aufgenommenen Video meint er zu Teamkollege Arjen Robben: «Das wird unser letztes Turnier.» Worauf der Holländer lächelnd klarstellt: «Mein vorletztes.»

Der Arbeitgeber von Müller und Robben lässt die Allianz Arena zur Feier des Tages in entsprechenden Farben leuchten:

Ebenso vorbereitet waren die Verantwortlichen der Bundesliga, denn das ins Netz gestellte Video konnte ja nicht innerhalb Kürze produziert werden:

Jetzt ist es offiziell: Die #EURO2024 findet in Deutschland statt ?? Wir stellen Euch die Stadien und ihre Besonderheiten vor – mit spektakulären Videoaufnahmen ?? https://t.co/oIv5GnmrVppic.twitter.com/Im0t7GoTMH– BUNDESLIGA (@Bundesliga_DE) 27. September 2018

Bundestrainer Löw, der 2024 möglicherweise schon 18 Jahre im Amt sein wird, hob hervor: «Ich glaube, dass so ein Turnier bei Spielern, die jetzt 16 bis 20 Jahre alt sind, eine große Motivation auslöst. Es ist ein guter Schritt für die nächsten Jahre. Alle können jetzt vorausplanen.» Die WM 2006 in Deutschland sei «eine große Party» gewesen. «Wir werden alles dafür tun, dass es 2024 genauso wird.»

Erdogan erlebt die Vergabe in Berlin

In der Türkei, wo bislang kein großes Fußballturnier durchgeführt worden ist, macht sich indes Ernüchterung breit. Der türkische Verband war auch schon mit den Bewerbungen für die Europameisterschaften 2008, 2012 und 2016 gescheitert. Ob sich die europäisch-asiatische Nation mit rund 80 Millionen Einwohnern für weitere großen Anlässe, möglicherweise auch für eine WM-Endrunde, bewerben wird, ist offen.

Der türkische Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan verfolgte den Entscheid am Fernsehen in Berlin. Erdogan war für einen am Freitag beginnenden Staatsbesuch am Mittag in Berlin angekommen. Für den Nachmittag waren Gespräche mit türkischen Organisationen in der Botschaft und in einem Hotel vorgesehen.

Der türkische Sportminister Mehmet Muharrem Kasapoglu reagierte auf die EM-Vergabe mit Enttäuschung. Es sei «traurig» für die Uefa und die Europameisterschaft, sagte er vor den Medien. Die Türkei habe eine starke Bewerbung vorgelegt und besitze neue Stadien. «Wir haben als Land nichts verloren.»

Der in Köln ansässige deutsch-türkische Jurist Mustafa Yeneroglu, der auch der AKP angehört, zeigt sich versöhnlich:

Schade, dass es diesmal für die #Türkei nicht geklappt hat. Nach drei erfolglosen Bewerbungen wäre die Türkei diesmal ein schöner Ort für #EURO2024 gewesen. Aber ich freue mich auch für #Deutschland. ?? ??#ShareTogether#UnitedByFootball– Mustafa Yenero?lu (@myeneroglu) 27. September 2018

Satirische Seitenhiebe

Für andere ist die EM-Vergabe ein gefundenes Fressen, um sich darüber lustig zu machen. Die ZDF-Satiresendung «Heute Show» weist beispielsweise darauf hin:

Nur noch sechs Jahre bis zur EM im eigenen Land!Und sieben, bis herauskommt, dass sie gekauft war. #EM2024#EURO2024– ZDF heute-show (@heuteshow) 27. September 2018

ZDF-Korrespondentin Nicole Diekmann legt sogleich nach:

Verantwortliche in Schockstarre: 2024 muss der Berliner Flughafen fertig sein. #euro2024#BER– Nicole Diekmann (@nicolediekmann) 27. September 2018

Ein anderer Twitter-User kann darüber wohl weniger lachen:

Die #EURO2024 in Deutschland. Die nächste Stunde eine Million Witze dazu auf Twitter.– Christian (@texterstexte) 27. September 2018

Hin- und hergerissen

Manch eine/r ist gespalten:

Ich weiß nicht, ob ich mich freuen soll. #Euro2024– ? Mareike? (@Mareike2513) 27. September 2018

Auch Denkanstöße sind im Netz zahlreich zu finden. Hier ein Beispiel:

Jahrelang war das Motto der Uefa "No to racism". Obwohl Özil wegen Rassismus die DFB-11 verlassen hat, wird #EURO2024 in BRD ausgetragen. ?– Turgay (@TurAdalet) 27. September 2018

Und ein zweites:

Ich freue mich auf die #euro2024. Es gibt genug wichtige Dinge über die man sich aufregen kann. Eine EM Ausrichtung in D gehört nicht dazu! Fußball hat 2006 verbunden, hoffentlich klappt das bis 2024 wieder. Das wäre tatsächlich wichtig.– MaPe1983 (@MaPe_21) 27. September 2018

«Deutschland – Das nächste Kapitel»

Auf politischer Ebene erfolgten die Reaktionen ebenfalls prompt. Innenminister Horst Seehofer sagte: «Die Vergabe nach Deutschland ist ein toller Erfolg für ganz Sportdeutschland. Die deutsche Bewerbung hat mit ihrem weltoffenen und verlässlichen Ansatz überzeugt. Ich freue mich schon jetzt auf ein großes und friedliches Fußballfest.»

Derweil sich Bundesaußenminister auf Twitter zitieren lässt:

Außenminister @HeikoMaas: Mein Glückwunsch an den DFB und an alle zukünftigen EM-Städte für diese großartige Bewerbung. Wir sollten die Europameisterschaft gemeinsam zu einem Turnier für alle Europäer machen. #Euro2024#EuropeUnitedpic.twitter.com/e6r5uyIgzn– Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27. September 2018

Während Deutschland den EM-Zuschlag erhielt, hat Bundeskanzlerin Angela Merkel beim Tag der Konrad-Adenauer-Stiftung in Berlin eine Rede gehalten. «Deutschland – Das nächste Kapitel» lautete das Motto der Veranstaltung sinnigerweise.

Übrigens: Das Auswärtige Amt scheint bereits zu wissen, wer der große Favorit auf den EM-Titel ist.

Gute Nachrichten für uns: Die #EURO2024 findet in Deutschland statt! Gute Nachrichten für die Niederlande: @OnsOranje hat 100 % aller Europameisterschaften in Deutschland gewonnen. Aber wir sind optimistisch, dass sich das ändern lässt. ?#Germany2024@NLinDeutschland@DutchMFApic.twitter.com/42WeSLKIQA– Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) 27. September 2018

