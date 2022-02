Chelsea gibt sich gegen Lille keine Blöße

Königsklassen-Titelverteidiger Chelsea startete stark ins Heimspiel gegen Lille an der Stamford Bridge und schoss durch Kai Havertz schon nach 8 Minuten das 1:0. Die Franzosen versuchten dann zwar schnell auf den Rückstand zu reagieren, blieben aber im Abschluss zu ungefährlich. Nach dem Seitenwechsel gelang es Christian Pulisic (63. Minute) die Führung der Engländer auf 2:0 zu erhöhen, was die Partie schon früh in der zweiten Halbzeit definitiv in Richtung eines Chelsea-Sieges lenkte.

Im Estadio de la Cerámica in Villarreal konnten die Zuschauer schon früh Historisches bestaunen. Juves millionenschwerer Winter-Neuzugang Dusan Vlahovic brachte die Italiener gegen das Team aus Spanien bereits nach 33 Sekunden in Führung. Nie zuvor erzielte ein Spieler bei seinem Champions-League-Debüt früher ein Tor, als dies der serbische Stürmer am Dienstagabend tat. Aus dem Nichts schockte Daniel Parejo die «alte Dame» dann in der 66. Minute, als er zum 1:1 für Villarreal traf. Für Aufregung sorgte ein Horror-Foul, bei dem Juve-Profi Adrien Rabiot seinen Gegenspieler umtrat, dafür aber nur die Gelbe Karte sah. Für die Ansprüche der Turiner ist das Remis nicht zufriedenstellend, trotzdem haben sie weiter alle Chancen auf einen Viertelfinal-Einzug.

