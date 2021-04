Ist Ibrahimovics Karriere bald zu Ende?

Superstar Zlatan Ibrahimovic gehört zu den besten, aber auch polarisierendsten Fußballern des Planeten. In den vergangenen Tagen haben sich die Ereignisse um den Schweden überschlagen. Nach mehreren Skandalen und einem Platzverweis bedrohen jüngste Recherchen einer schwedischen Zeitung nun sogar die Karriere des Stürmers. Eine chronologische Übersicht.

7. April Löwenjagd-Shitstorm

Wie die schwedische Zeitung «Expressen» berichtet, soll Ibrahimovic 2011 an einer Jagd in Südafrika teilgenommen haben. Dabei soll der Superstar, der einen Jagdschein besitzt, einen Löwen erschossen haben. Zwar ist ist das nicht illegal, weil Löwen aber zu den bedrohten Tierarten gehören, erntet Ibra im Netz einen riesigen Shitstorm.

10. April Platzverweis wegen Schiedsrichterbeleidigung

Gegen Abstiegskandidat Parma liegt der AC Milan souverän mit 2:0 in Führung. Aus dem Nichts fliegt in der 60. Minute plötzlich Zlatan Ibrahimovic vom Platz. Grund: Der Schwede soll sich gegenüber Schiedsrichter Fabio Maresca respektlos geäußert haben. Zu zehnt kommen die Rossoneri am Schluss zu einem 3:1-Sieg. Der Meisterzug ist nach tollem Saisonstart trotzdem schon längst abgefahren. Ganze elf Punkte beträgt der Vorsprung von Stadtrivale Inter Mailand.

11. April Restaurantbesuch trotz Corona-Verbo

Laut des italienischen Fußballfan-Portals «Fanpage.it» traf sich Ibrahimovic am Sonntagmittag mit mehreren Freunden in einem Mailänder Restaurant. Aufgrund der Corona-Richtlinien dürfte dieses aber eigentlich keine Gäste empfangen. Bilder zeigen den Milan-Stürmer an einem Tisch sitzen. Der Restaurant-Besitzer teilte auf Anfrage von «Fanpage» mit, dass keine Personen dabei etwas gegessen hätten und sprach von einer Zusammenkunft von Freunden. Dabei sei jedoch auch Wein getrunken worden. Aus dem Umfeld von Ibrahimovic hieß es, es habe sich um ein «Arbeitstreffen» gehandelt.

13. April Verband verkündet Sperre

Wegen seines respektlosen Verhaltens gegenüber dem Schiedsrichter und des daraus folgenden Platzverweises wird Ibrahimovic von der italienischen Liga für ein Spiel gesperrt. Zudem muss der Schwede ein Bußgeld von 5000 Euro bezahlen. Damit fehlt der 39-Jährige Milan im kommenden Spiel gegen den FC Genua.

15. April Wettskandal und mögliches Karriereende

Richtig schlimm wird es für Ibrahimovic aber erst am Donnerstag. Wieder bringt eine schwedische Zeitung den ehemaligen PSG- und Barça-Star in die Bredouille. Laut dem «Aftonbladet» soll Zlatans Unternehmen Unkown AB zehn Prozent Anteile am maltesischen Wettanbieter Bethard besitzen. Das bestätigen sowohl der Bethard-CEO als auch das Amt für Firmen-Registrationen von Malta.

Blöd für den Schweden: Fifa und Uefa verbieten aktiven Fußball-Profis, Anteile an Wettanbietern zu besitzen. Darum droht Ibrahimovic jetzt eine sechsstellige Geldstrafe. Noch viel schlimmer ist aber, dass dem Stürmer auch noch eine bis zu drei Jahre andauernde Sperre drohen könnte. Weil er im Herbst seinen 40. Geburtstag feiert, wäre die wohl gleichbedeutend mit dem Karriereende.

Besonders heikel im Fall von Ibrahimovic ist, dass Bethard auch Wetten auf Serie-A-Partien anbietet, in denen der Milan-Stürmer direkt beteiligt ist. Und auch für das Länderspiel zwischen Schweden und Georgien wurde eine Wette angeboten. Für die Tre Kronor hatte Zlatan erst in dieser Länderspielpause sein Comeback gefeiert. Offenbar soll Ibrahimovics Beteiligung an dem Wett-Unternehmen auch Grund für seine Nicht-Nomination für die WM 2018 gewesen sein, da dessen Firmen-Aktivitäten dem schwedischen Verband schon länger bekannt seien. Ibrahimovic und sein Umfeld haben sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert.

