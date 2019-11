Ibra verabschiedet sich in bester Zlatan-​​Manier

Alles andere wäre ja auch komisch gewesen. Es dürfte jeden Fußballfan überrascht haben, wenn sich Zlatan Ibrahimovic nach fast zwei Jahren bei LA Galaxy nicht etwas überlegt haben würde, um sich gebührend zu verabschieden. Also bediente sich der 38-Jährige einem (etwas abgeänderten) Zitat von keinem geringeren als Julius Caesar: «Ich kam, ich sah, ich eroberte.»

I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans - you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues...Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr– Zlatan Ibrahimovi? (@Ibra_official) November 13, 2019

Dass L.A. mit dem Schweden insgesamt nur ein Playoffspiel gewinnen konnte? Spielt natürlich keine Rolle. Denn: «Galaxy-Fans – ihr wolltet Zlatan, ich gab euch Zlatan. Gern geschehen.» In 52 MLS-Spielen schoss er 56 Tore. Titel blieben Ibrahimovic und seinem Club allerdings verwehrt. Auch persönliche Auszeichnungen gab es kaum, einzig in seiner Debütsaison wurde er ins Team der Saison gewählt.

Wo der Stürmer in Zukunft spielen wird, ist noch offen. In der Poleposition dürfte die Serie A sein, dort wird er mit Napoli, Bologna und Milan in Verbindung gebracht. Sicher ist nur, dass Ibrahimovic nicht in den USA bleiben wird, die MLS verliert also seine wohl größte Attraktion. Deshalb hat er noch eine letzte Botschaft an die Menschen dort: «Jetzt geht wieder Baseball schauen.»

(L'essentiel/fas)