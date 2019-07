Jeunesse Esch spielt zu Hause nur 0:0

Artikel per Mail weiterempfehlen

Dass die Reise nach Kasachstan nicht einfach werden würde, befürchteten viele Anhänger der Escher Jeunesse schon vor dem Hinspiel. Nun wird es in der ersten Runde der Qualifikation zur Fußball-Europa-League noch ein bisschen komplizierter: Am Mittwochabend reichte es für den Club aus dem Großherzogtum vor eigenem Publikum gegen Tobol Kostanay nur zu einem 0:0-Unentschieden.

Auch wenn sie nicht zum Torerfolg kamen, lieferten die Kasachen über 90 Minuten eine starke Leistung ab. Das Team aus Kasachstan bestimmte das Spiel, hatte deutlich mehr Ballbesitz und drängte die Gastgeber über weite Strecken in die eigene Hälfte. Die Mannschaft des neuen Trainers Nicolas Huysman konnte auf der Gegenseite nur wenige Akzente in der Offensive setzen.

Am Donnerstag greifen zwei weitere Clubs aus Luxemburg in den Wettbewerb ein: Progrès Niederkorn trifft in Irland auf Cork City (20.45 Uhr), während Fola Esch um 19.30 Uhr den georgischen Vertreter Club Chikhura empfängt.

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)