Maradonas Anwalt kritisiert Notärzte scharf

Kurz nach dem Tod von Ex-Fußballstar Diego Maradona werden Vorwürfe laut. Maradonas Anwalt Matias Morla schreibt auf Twitter. «Dass Ambulanzen mehr als eine halbe Stunde brauchen, ist kriminelle Idiotie». Er bezieht sich dabei laut auf einen Bericht der Bezirksanwaltschaft von San Isidro. Und weiter: «Es ist unerklärlich, dass mein Freund 12 Stunden lang keine Aufmerksamkeit bekam und das zuständige Personal ihn nicht untersucht hat». Morla fordert eine genaue Untersuchung.

Der 60-jährige Maradona starb am Mittwoch infolge eines Herzinfarktes.

Arzt kritisiert Familie

Derweil attackierte Alfredo Cahe, der frühere Leibarzt des einstigen Fußball-Stars, Maradonas Familie. Nach seiner Gehirn-OP am 3. November, bei der dem Argentinier ein Blutgerinnsel entfernt worden war, hätte Maradona länger im Krankenhaus bleiben sollen, prangerte Cahe an. Stattdessen war die Fußball-Ikone auf eigenen Wunsch am 11. November entlassen worden. «Seine Familie hat sich nicht richtig um ihn gekümmert», so der Arzt.

Außerdem sei besprochen gewesen, dass sich ein Defibrilator im Haus befinden sollte, doch der fehlte offenbar. «Aufgrund der Situation, in der er sich befand, hätte er einen Arzt bei sich haben sollen», so Cahe.

(L'essentiel/Katja Fässler)