Polizei verhaftet Premier-​​League-​​Spieler

Die Polizei der «Greater Manchester Region» hat einen Spieler aus der Premier League wegen des Verdacht auf Kindesmissbrauch festgenommen. Der Mann sei am vergangenen Freitag (16. Juli) in der Region verhaftet worden, wie britische Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei berichten. Nach einer Vernehmung auf einer Polizeistation sei der Beschuldigte auf Kaution entlassen worden. Die Ermittlungen dauerten an. Deshalb habe die Polizei auch das Zuhause des Mannes durchsucht.

Noch ist nicht klar, um welchen Spieler es sich handelt. Aus rechtlichen Gründen geben die Behörden die Identität des Mannes nicht preis. Gegenüber der «Daily Mail» hat der betroffene Klub zudem bestätigt, dass ein Spieler aus der ersten Mannschaft betroffen sei. Man habe den Mann, der verheiratet sei, mittlerweile suspendiert. Sein Berater wollte gegenüber der Zeitung den Fall nicht kommentieren.

Gegenüber der «Sun» behaupten Insider, dass es sich um «sehr schwerwiegende Taten» handle.

(L'essentiel)