Wolfsburg klettert nach Sieg auf Rang drei

Der VfL Wolfsburg hat seine Erfolgsserie auch gegen den SC Freiburg fortgesetzt. Die Mannschaft von Trainer Oliver Glasner besiegte die Badener zum Abschluss des 19. Spieltags in der Fußball-Bundesliga verdient mit 3:0 (2:0). Damit rückten die Niedersachsen auf den dritten Tabellenplatz vor. John Anthony Brooks in der 21. Minute, Top-Stürmer Wout Weghorst (39.) und Yannick Gerhardt (85.) erzielten am Sonntag die Tore für den VfL, der zu Hause in dieser Saison weiter ungeschlagen bleibt.

Der 1. FC Köln hat das Keller-Duell der Bundesliga gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld 3:1 gewonnen. Mit dem ersten Heimsieg seit knapp einem Jahr schaffte das Team von Trainer Markus Gisdol den Sprung aus der Abstiegszone. Mit seinen ersten Bundesliga-Toren seit fast 500 Tagen erzielte Kölns Dortmund-Leihgabe Marius Wolf (9. und 28. Minute) die 2:0-Pausenführung.

Elvis Rexhbecaj (62.) gelang das dritte Kölner Tor. Bielefelds Sergio Cordova (73.) verkürzte nur noch. Die Kölner gaben damit Relegationsplatz 16 an die Ostwestfalen ab und verbesserten sich vor Hertha BSC auf Rang 14. Das hat Folgen für das Schlusslicht Schalke 04: Das Team von Trainer Christian Groß liegt jetzt schon neun Punkte hinter dem Relegationsplatz.

(L'essentiel/dpa)