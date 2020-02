Iker Casillas will Spaniens Fußball-​​Boss werden

Torwart-Idol Iker Casillas hat seine Kandidatur um den Vorsitz des spanischen Fußball-Verbandes RFEF angekündigt. Auf Twitter bestätigte Casillas am Montag Berichte, die seit Wochen in Umlauf waren. «Ja, ich werde mich um die Präsidentschaft des RFEF bewerben», schrieb der Weltmeister von 2010.

Derer Keeper, der zuletzt beim FC Porto unter Vertrag stand und sich noch von den Folgen eines Herzinfarkts erholt, beendete am Dienstag mit 38 Jahren seine Profikarriere. Die Wahl um den Vorsitz des Verbandes soll in diesem Jahr zwischen Mai und Oktober stattfinden. Das Thema erwähnte der Spanier aber vorerst nicht. Er schrieb nur, er habe Portos Präsidenten über seine Bewerbungspläne informiert. «Bevor er seine Kandidatur öffentlich machte, bestand Iker Casillas darauf, mich in Porto zu besuchen, um mich über seine Entscheidung zu informieren, dass er seine Karriere beenden würde», sagte der Präsident des FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, den portugiesischen Medien.

Etliche Erfolge

«Zusammen werden wir unseren Verband auf das Niveau des weltbesten Fußballs hieven», versprach die Torwart-Ikone. Casillas hatte Anfang Mai vorigen Jahres beim Training einen Herzinfarkt erlitten. Er wurde damals ins Krankenhaus gebracht, wo man ihm einen Stent einpflanzte.

Der Mann der TV-Moderatorin Sara Carbonero und Vater zweier Söhne, der fünf Mal in Serie zum Welttorhüter gekürt und mit «La Roja» auch zwei Mal Europameister wurde, hat beim FC Porto einen Vertrag bis zum 30. Juni 2020. Zwischen 1989 und 2015 spielte er für Real Madrid und führte die Mannschaft lange als Kapitän an. Er bestritt 349 Ligaspiele für die Königlichen, bevor er 2015 zum FC Porto wechselte.

Neben Casillas hatte laut Medien auch der frühere Regierungschef Mariano Rajoy eine Kandidatur um den RFEF-Vorsitz erwogen. Beide seien die Lieblingskandidaten im Lager der Gegner des derzeitigen Verbands-Chefs Luis Rubiales, hieß es. Hauptgegner des seit Mai 2018 amtierenden Rubiales ist Profi-Liga-Chef Javier Tebas.

