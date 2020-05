Becca-​​Club Virton bekommt keine Lizenz für 2. Liga

Bei Excelsior Virton hatte man bis zum Schluss gehofft. Nun hat das Schiedsgericht aber für Klarheit gesorgt: Virton wird keine Profi-Lizenz erteilt. Demnach wird der Fußballclub aus der Wallonie in der kommenden Saison nicht in der zweiten belgischen Liga spielen. Das melden verschiedene belgische Medien. Durch das Urteil darf Virton in der kommenden Saison bestenfalls in der vierten Liga spielen.

Vor der Saison waren mit Clément Couturier, Stelvio Cruz, Edisson Jordanov, Jerry Prempeh und Dave Turpel gleich mehrere Spieler von F91 Düdelingen nach Virton gewechselt. Kevin Malget ging als Leihgabe in die Wallonie. Ihre Zukunft ist laut Medienberichten ebenso ungewiss wie die des Club-Mäzens Flavio Becca.

Die Clubverantwortlichen von Excelsior Virton wollen am Dienstagabend über weitere Schritte informieren.

(sw/L'essentiel)