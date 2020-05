«90 Prozent der Schiris sind Fans von Real»

Im spanischen Fußball stellen sich seit jeher vor allem zwei große Fragen: FC Barcelona oder Real Madrid? Und sind die Schiedsrichter eher Fans von Madrid oder Barcelona?

Der ehemalige Schiedsrichter Eduardo Iturralde González scheint zumindest die Antwort auf die zweite Frage zu wissen. So glaubt er, dass es bei den Top-Referees in Spanien eine klare Tendenz gibt. In einem Podcast von «El Larguero» verrät er nämlich: «Etwa 90 Prozent sind Real-Fans und nur 10 Prozent halten zu Barcelona.»

«Würde aber immer auch etwas gegen sie pfeifen»

González, der 2012 zurücktrat und in seiner Karriere über 300 Spiele leitete, glaubt auch den Grund zu wissen. «In Spanien hält es der Großteil sowieso mit Real Madrid oder Barcelona, weil sie die Teams sind, die gewinnen», erklärt er. Derzeit habe Real noch die Nase vorn, heute würden aber immer mehr Barça-Fans werden, weil sie die Siege unter Pep Guardiola gesehen hätten.

Und was ist mit dem Ex-Schiedsrichter selbst? Nun, er hält es mit keinem der beiden Top-Clubs. Im Podcast sagt er, dass er ein großer Anhänger von Athletic Bilbao sei. «Ich würde aber immer auch etwas gegen sie pfeifen, um fair zu sein», so der Spanier.

(L'essentiel/Nils Hänggi)