Barça kündet Konsequenzen für Griezmann an

In den vergangenen Tagen tauchte ein Video der Barcelona-Stars Antoine Griezmann und Ousmane Dembélé auf. In der Aufnahme, die Dembélé selber getätigt hat, war zu sehen respektive zu hören, wie sie asiatische Hotelmitarbeiter rassistisch beleidigt hatten.

Nun nimmt der Verein Stellung dazu und wendete sich mit einer Mitteilung, auf Japanisch, an die Öffentlichkeit. Barça will sich damit für den Vorfall ihrer Spieler entschuldigen und betont, dass «die Vereinsführung alles Mögliche tun wird, um zu garantieren, dass sich solche Situationen in Zukunft nicht wiederholen.» Weiter heißt es, dass der Club hierzu «die notwendigen internen Maßnahmen ergreifen» wird. Was genau das für Dembélé und Griezmann bedeutet, ist noch nicht bekannt.

Doch fest steht: Die beiden Top-Spieler haben sich großen Ärger mit ihrem spanischen Superclub eingehandelt. Dieser trägt nämlich seit 2017 den japanischen Onlinehändler Rakuten auf den Trikots. Der Trikotsponsor hatte daher bereits am Dienstag um eine Erklärung gebeten. Barça könnte somit ein Problem bevorstehen, sollte sich der Trikotsponsor dazu entscheiden, die Zusammenarbeit zu beenden. Deshalb betonte der Club noch einmal, dass dieses «respektlose» Verhalten nicht mit den Werten des Vereins übereinstimme und es beim FC Barcelona «keinen Platz für Rassismus» gibt.

(L'essentiel/Sophie Klein)