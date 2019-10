Fußballer schlägt Schiri nach Gelb-​​Rot bewusstlos

11. Liga in Deutschland, die C-Liga Dieburg in Hessen: Am Wochenende spielt FSV Münster gegen TV Semd. Beim Stand von 0:2 rückt der Fußball in den Hintergrund.

Spieler-Vater schlägt 15-Jährigen



Ein Vater ist bei einem B-Jugend-Fußballspiel seines Sohnes in Moers auf den Platz gestürmt und hat einem gegnerischen Spieler (15) mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, kam der Jugendliche mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.



Der 48-Jährige habe sich am Sonntagmittag bei der Partie zwischen dem Moerser SV Schwafheim 1 und dem Krefelder TSV Bockum 2 über die aggressive Spielweise des 15-Jährigen aufgeregt, teilte die Polizei Wesel am Montag mit. Der Vater aus Krefeld bekam eine Anzeige wegen Körperverletzung, der Junge erlitt eine Platzwunde an der Lippe. Zu dem Spiel waren 40 Zuschauer gekommen. (dpa)

Der Schiedsrichter zeigt einem Münster-Spieler die Gelb-Rot. Dieser ist darob so erbost, dass er dem Referee die Faust ins Gesicht schlägt. Der Schiedsrichter sackt zusammen. Wie verschiedene Lokalzeitungen berichteten, soll er bewusstlos gewesen sein und der Spieler habe sich vom Platz gemacht, ohne sich um das Opfer zu kümmern.

«Massive Strafe» für fehlbaren Spieler

Nach dem Vorfall in der 85. Minute wurde die Partie abgebrochen. Laut Echo Online war der Schiedsrichter beim Eintreffen der Polizei wieder ansprechbar. Zur Untersuchung wurde er mit einem Helikopter in ein Krankenhaus geflogen.

Mit Hirn und Kopf sei alles in Ordnung, allerdings habe der Schiedsrichter Sprachschwierigkeiten, sagte Theo Greiner, Leiter der C-Liga, am Sonntagabend zur Onlineseite. Und er kündigte eine harte Strafe für den fehlbaren Spieler an. «Das ist absolut inakzeptabel. Das wird und muss Konsequenzen haben.» Auf den Spieler werde «eine massive Strafe» zukommen.

Berlin setzte Zeichen gegen Gewalt

Wegen Attacken gegen Referees hatten genau an diesem Wochenende die Berliner Schiedsrichter gestreikt. Deshalb mussten unterhalb der Berlin-Liga sämtliche Spiele abgesagt werden. Über 1500 Partien fanden deshalb nicht statt.

(L'essentiel/heg)