PSG-​​Debütant ist schon jetzt dick im Geschäft

Was hast du mit 17 Jahren gemacht? Ganz sicher nicht dein Profidebüt für PSG gegeben. Und ganz bestimmt auch keinen Werbevertrag mit Nike unterschrieben, der dir viele Euros im Jahr einspielt. Und ziemlich sicher hattest du auch nicht drei Millionen Follower auf Instagram. Einer, der das alles hat, ist Xavi Simons, holländisches Ausnahmetalent in den Diensten von Paris Saint-Germain. Am Mittwochabend gab der 17-Jährige im Coupe de France gegen Caen sein Pflichtspieldebüt für PSG. In der 78. Minute wurde er für Julian Draxler eingewechselt und durfte das erste Mal bei den Profis ran. Paris gewinnt das Spiel durch einen Treffer von Moise Kean mit 1:0.

Social-Media-Star und Millionen-Vertrag

Doch der Mittelfeldspieler passt trotz seines Alters bereits bestens ins Pariser Star-Ensemble mit Neymar, Mbappe und Co. Mit 13 Jahren hatte er seinen ersten Werbevertrag mit Nike in der Tasche. So präsentiert sich der Teenager auch auf Instagram. Er hat ein eigenes Logo und professionelle Fotografen, die ihn begleiten. Mehr als drei Millionen Menschen folgen dem Fußballprofi auf Instagram und schauen sich seine Posts an. Sie zeigen ihn beim Trainieren mit den PSG-Stars, auf einem anderen Foto zeigt er sich mit Hanteln im Home-Gym oder jubelnd nach einem gewonnenen Spiel.

Sein Berater ist Mino Raiola

Eigentlich wurde Simons beim FC Barcelona ausgebildet. 2019 wechselte der Holländer nach neun Jahren zu PSG. Sein Bruttojahresgehalt bei den Parisern soll bei etwa einer Million Euro liegen. Der Vertrag beim FC Barcelona hätte ihm angeblich nur 200.000 Euro jährlich in die Kasse gespült. Sein überraschender Wechsel bezeichnete der Jungspund als «Tapetenwechsel». Viel mehr könnte aber Star-Berater Mino Raiola – ist auch Berater von Ibrahimovic, Haaland und Pogba – hinter dem Wechsel stecken. Railoa wollte nämlich, dass sein Spieler einen Sonderstatus in der Jugendabteilung der Katalanen erhält. Barça wollte aber keine Ausnahme für Simons machen, darum schloss Raiola stattdessen einen Deal mit PSG ab. Zuerst spielte der 17-Jährige für die U19 der Pariser. Simons kam in seiner ersten Saison auf sechs Tore und vier Assists, das lässt aufhorchen. Kein Wunder also, dass auch der neue PSG-Trainer Mauricio Pochettino das Ausnahmetalent auf dem Schirm für die Profimannschaft hatte.

(L'essentiel/Florian Osterwalder)