Den Bayern wächst schon bald das Gras über den Kopf

Mittwochabend, Allianz-Arena in München: Die Bayern spielen im Cup-Halbfinale gegen Eintracht Frankfurt. Zuschauer sind wegen Corona nach wie vor nicht zugelassen. Nur die Bayern-Führungsetage, die Ersatzspieler sowie einige Rettungssanitäter halten sich auf der Tribüne auf. Und ein paar Gewächse, denen der Fußball jedoch egal ist.

Bei den Tribünentreppen wächst doch tatsächlich das Unkraut in die Höhe. Einem Fotografen und einem Leserreporter fiel das während dem Spiel auf. Das eine Gewächs, das sich in die Höhe schlängelt, ist schon rund einen Meter hoch. Dass das Unkraut so prächtig gedeiht, hat auch damit zu tun, dass wegen der Geisterspiele keine Zuschauer über die Treppen gehen.

Während das Grün auf den Stadiontreppen spriesst, ist jenes auf dem Platz dafür in einwandfreiem Zustand. Es brachte die Bayern dank einem 2:1-Sieg in den Finale am 4. Juli im Berliner Olympiastadion gegen Bayer Leverkusen.

(L'essentiel/heg)