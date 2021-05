Champions-​​League-​​Finale wird nach Porto verlegt

Die Uefa wird das Finale der Champions League von Istanbul nach Porto verlegen. Was am Morgen erst Gerüchte waren, bestätigte sich im Laufe des Tages. Das Endspiel am 29. Mai. zwischen den Premier-League-Clubs FC Chelsea und Manchester City wird im 50.000 Zuschauer fassenden Estádio do Dragão von Porto stattfinden, wie die «New York Times» berichtet. Die offizielle Ankündigung soll am Donnerstag folgen, so die Times.

Ursprünglich sollte das Finale in Istanbul stattfinden. Aber die Türkei wird von den britischen Behörden inzwischen als Hochrisikogebiet eingestuft. Reisen von Großbritannien dorthin sind derzeit nicht erlaubt, nach Portugal hingegen schon.

Istanbul sollte schon 2020 das Champions-League-Finale ausrichten – das Achterturnier ab Viertelfinale fand dann aber wegen der Corona-Krise in Lissabon statt.

(L'essentiel/dpa/hua)