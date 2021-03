Warum Haaland so sehr den Fußball bereichert

Die Statistiken Erling Haalands lesen sich wie ein Märchen: Jüngster Spieler mit 20 Champions-League-Toren, erster Spieler mit vier CL-Doppelpacks in Folge, 102 Profitore in 147 Spielen; da erblassen auch Messi und Ronaldo. Doch selbst Hobby-Fußballfans dürften aufgrund der imposanten Zahlen mitbekommen haben, dass sich da ein neuer Weltstar den Weg zu ebnen scheint. Drum solls hier primär um einen ganz anderen Aspekt gehen.

Denn Haaland schüttelt nach Toren auch mal Teamkollege Jadon Sancho derart euphorisch durch, dass der neutrale Zuschauer am TV schmunzeln muss. Er hebt seinen Kapitän Marco Reus nach dessen Assist gegen Sevilla in die Höhe, als wärs ein Disney-Film. Er brüllt wie ein wildgewordener Teenager glücklich in Kameras, fast drollig bisweilen gar rempelt er grinsend Mitspieler an. Und er flucht spanische Fluchwörter in Richtung des gegnerischen Torwarts, obwohl er sie selber nicht versteht.

Förstern statt Flexen

Haaland ist schon jetzt ein Original, ein Hoffnungsträger. Hoffnung für mehr Authentizität in einer Sportart, die in den letzten Jahren durch belanglose Interviews und authentische Oberarmtattoos aufgefallen ist. Während andere Profis im Sommer per Privatjet in die Balearen fliegen, verbringt Haaland seine Ferien in der Heimat beim Förstern, postet auf Instagram Bilder mit Kettensäge und Faserpelz. Er lacht über seine Rap-Vergangenheit und flirtet auf dem clubeignen Youtube-Kanal unbeholfen mit Fitness-Instruktorinnen. Er ist das Gegenteil des Stereotypen, authentisch, sympathisch, nahbar.

Und das Beste: Haaland ist – wie so viele abseits des Platzes und des Luxus’ – auch selbst riesiger Fußballfan, gibt zum Unmut der Dortmund-Fans zu, dass er gerne Bayern-Spiele schaut, kennt die Fangesänge des englischen Premier League Clubs Leeds United und hört im Auto die Champions-League-Hymne.

Spaß am Spiel

Man muss ihn schlichtweg mögen, den blonden Hünen aus Norwegen. Kaum einer polarisiert derzeit weniger, kaum einen wollen die Anhänger der Top-Clubs lieber bei sich haben. Kein Wunder denn auch, heißt es aus Madrid, Haaland werde bei Real zur Staatsaffäre. Der blonde Hüne tut gut daran, seine Karriere sorgfältig zu planen. Dafür hat er mit Manager Mino Raiola den wohl umtriebigsten, aber vielleicht besten Mann an seiner Seite.

Oder kurz: Erling Haaland wird dem Fußball, und dem dazugehörigen Business, auch auf Dauer nicht nur wegen seinen Toren, seiner Geschwindigkeit, seiner Technik guttun. Diese Eigenschaften helfen ihm – und der Ära nach Ronaldo und Messi, die mit der aktuellen Champions-League-Kampagne medial gerade eingeläutet wird – klar, doch der 20-Jährige ist mehr als das. Er ist ein Sympathieträger, ein Charakter, ein junger Mann, wie ihn die mittlerweile von Aalglattismus geprägte Fußballwelt schon lange nicht mehr gesehen hat. Mitspieler und Gegner nennen ihn Maschine, doch Haaland ist das Gegenteil: Einer mit Emotionen, mit Willen, Fleiß, Ehrgeiz – und vor allem; mit unheimlich viel Spaß am Spiel. Und dieser wirkt ansteckend.

(L'essentiel/cap)