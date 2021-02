Manchester United trifft auf die AC Milan

Das Achtelfinale der Europa League findet in dieser Saison ohne deutsche Beteiligung statt. Die TSG Hoffenheim stolperte am Donnerstag über den norwegischen Verein Molde FK (3:3; 1:3), für Bayer Leverkusen war gegen die Young Boys Bern (4:3; 3:0) aus der Schweiz Schluss.

Dennoch sind im kleineren Europapokal mit Manchester United, Tottenham Hotspur, Ajax Amsterdam, der AC Mailand und dem FC Arsenal weiterhin echte Hochkaräter vertreten. Im schweizerischen Nyon wurden am Freitag die Paarungen für das Achtelfinale gezogen, das am 11. und am 18. März ausgespielt wird.

Zu den Highlights gehören die Partien zwischen Manchester United und der AC Mailand, dem Klub des früheren United-Stürmers Zlatan Ibrahimovic, sowie AS Rom und Schachtjor Donezk. Die Young Boys Bern bekommen es mit dem niederländischen Spitzenklub Ajax Amsterdam zu tun, Molde FK trifft auf den FC Granada. Die Londoner Vertreter Arsenal und Tottenham hatten eher Losglück: Die Gunners treffen auf Olympiakos Piräus, die Spurs um Trainer José Mourinho spielen gegen den kroatischen Klub Dinamo Zagreb.

Europa-League-Achtelfinale:

Ajax Amsterdam – Young Boys Bern

Dynamo Kiew – FC Villarreal

AS Rom – Schachtjor Donezk

Olympiakos Piräus – FC Arsenal

Dinamo Zagreb – Tottenham Hotspur

Manchester United – AC Mailand

Slavia Prag – Glasgow Rangers

FC Granada – Molde FK



(sw/L'essentiel)